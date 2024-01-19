Фонд госимущества планирует приватизацию гостиницы "Украина": накоплено долгов более 45 млн грн

Фонд государственного имущества Украины объявил о намерениях приватизировать гостиницу "Украина", которая находится в центре Киева. Причина – гостиница накопила долг в размере более 45 млн грн.

Об этом сообщил глава Фонда Виталий Коваль.

"Посетил государственное предприятие, которое находится в ведении ФГИУ. Шесть конференц-залов, комнаты для переговоров и фонд в 363 номера. Отель "Украина" – работает и будет работать", - написал он в Facebook.

По его словам, на сегодняшний день из-за военного положения гостиница недозаполнена. Однако здесь ежемесячно проходят в среднем 15 конференций. Для гостей предлагают залы, в которых можно разместить от 10 до 250 человек. Также есть укрытие с расположенной отдельно аудиторией для мероприятий на 50 человек. Кроме того, есть паркинг на 80 автомобилей.

"Вместе с тем, гостиница накопила более 45 млн грн долгов. Поэтому в планах Фонда – ее приватизация. Задача ФГИУ, чтобы любое предприятие, которое находится в нашем управлении, было прибыльным или нашло нового эффективного собственника", - отметил Коваль.

Он добавил, что во время войны необходимо использовать внутренние резервы государства. А приватизация – это доход в бюджет, из которого финансируются Силы обороны. А также рабочие места, новые возможности для создания бизнеса и развития территорий.

Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

гостиница "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликероводочный завод.

В 2024 году должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд гривен.