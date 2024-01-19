Фонд держмайна планує приватизацію готелю "Україна": накопичено боргів понад 45 млн грн

Фонд державного майна України оголосив про наміри приватизувати готель "Україна", який знаходиться у центрі Києва. Причина – готель накопичив борг у розмірі понад 45 млн грн.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль.

"Відвідав державне підприємство, яке знаходиться у підпорядкуванні ФДМУ. Шість конференц-залів, кімнати для переговорів та фонд у 363 номери. Готель "Україна" - працює і буде працювати", - написав він у Facebook.

За його словами, на сьогоднішній день через воєнний стан готель недозаповнений. Однак тут щомісяця проходять в середньому 15 конференцій. Для гостей пропонують зали, в яких можна розмістити від 10 до 250 людей. Також є укриття з розташованою окремо аудиторією для заходів на 50 осіб. Крім того, є паркінг на 80 автомобілів.

"Разом з тим, готель накопичив більше 45 млн грн боргів. Тому у планах Фонду – його приватизація. Завдання ФДМУ, щоб будь-яке підприємство, яке знаходиться в нашому управлінні, було прибутковим або знайшло нового ефективного власника", - зазначив Коваль.

Він додав, що під час війни необхідно використовувати внутрішні резерви держави. А приватизація - це дохід в бюджет, із якого фінансуються Сили оборони. А також робочі місця, нові можливості для створення бізнесу і розвитку територій.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.