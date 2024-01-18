ФДМ продав майно агрокомпанії з київським готелем "Колос" вп'ятеро дорожче за стартову ціну

17 січня відбувся онлайн-аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний фонд", до якого входить готель "Колос", розташований в столиці на вулиці Пріорській.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

Згідно з повідомленням, початкова ціна активу складала 8,5 млн грн. У конкурентних торгах брали участь 10 учасників, і вартість підприємства зросла в 5 разів, до 43,1 млн грн.

"Новий власник отримав будівлі та земельні ділянки у Києві та Житомирі. Зокрема, готель "Колос" площею 1,8 тис. м², розташований в столиці неподалік станції метро "Героїв Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що покупець зобов'язаний взяти на себе виплату боргів підприємства, включаючи заборгованості з заробітної плати та податкові зобов'язання перед бюджетом та ПДВ у розмірі 20% від вартості активу.

Переможцем аукціону стала зареєстрована наприкінці 2022 року у Києві компанія "Український ваговий стандарт", яка займається виробництвом металоконструкцій та обслуговуванням готових металевих виробів і статутний фонд якої налічує 10 тис грн.

Кінцевим одноосібним бенефіціаром та директором компанії є Оксана Комарова, якій також належить частка в компанії ремонту промислової техніки "Чесна вага".

Додамо, що онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.