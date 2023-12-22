Кабмін заборонив приватизацію на територіях, де ведуться активні бойові дії

Кабінет міністрів України ухвалив рішення заборонити на час дії воєнного стану приватизацію державного і комунального майна на територіях, де ведуться активні бойові дії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін вніс зміни до постанов КМУ від 23 серпня 2022 року № 952 і від 6 грудня 2022 року № 1364", - йдеться в повідомленні.

Затверджені зміни передбачають, що протягом воєнного стану та 3 місяців після його припинення (скасування) буде призупинено проведення процесів приватизації державного і комунального майна на територіях, де тривають активні бойові дії.

Варто зауважити, що поняття "території бойових дій" визначається відповідно до Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Цей Перелік був затверджений наказом Міністерства реінтеграції та тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 і періодично оновлюється.

Додамо, що підсумкові онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна (ФДМУ) із продажу об'єктів, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень. Загалом, приватизація поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень у 2023 році.

Варто зазначити, що за час воєнного стану, державна електронна торгова система Прозорро.Продажі через аукціони передала до бюджетів на всіх рівнях 20 млрд гривень. Ці кошти надійшли в результаті проведення більш як 28.3 тис. онлайн-аукціонів, з середнім зростанням цін на активи на понад 60%.