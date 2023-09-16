Кабмін встановив принцип визначення населених пунктів на лінії фронту: що це дасть

Кабінет міністрів встановив, що до населених пунктів на лінії зіткнення належать населені пункти, розташовані на територіях активних бойових дій, прилеглих до окупованої території та включених до відповідного переліку, який періодично оновлює Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як свідчать повідомлення представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука та самого Мінреінтеграції, Кабмін також прописав у своїй постанові уточнені визначення лінії зіткнення та адміністративної межі між окупованою та іншою територією України.

Так, визначено, що лінією зіткнення є умовна лінія на поверхні землі, що є межею між окупованими РФ територіями та іншою територією України, на прилеглих до якої територіях ведуться бойові дії. Відповідно, адмінмежею між окупованою та іншою територією є лінія, що є межею між ними, на прилеглих до якої територіях бойові дії не ведуться.

В чинному ж законі про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України ці поняття визначені неоднозначно, оскільки там не вказано буквально, що ці лінії скадають саме межу між територіями двох різних статусів (а не, наприклад, лінію між довільними точками на цих територіях).

Як зазначають у профільному міністерстві, визначення населених пунктів на лінії зіткнення покликане забезпечити реалізацію мешканцями прифронтових територій передбачених законом пільг.

Так, українці, які проживають на окупованих територіях, а також у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

Крім того, уряд закріпив, що під час воєнного стану вʼїзд на окуповану РФ територію та виїзд з неї здійснюються згідно Порядку особливого режиму вʼїзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан.

В свою чергу, визнано такими, що втратили чинність, постанови №1035 від 16 грудня 2015 року про обмеження поставок окремих товарів, робіт, послуг з ТОТ на іншу територію України і в зворотньому напрямку, постанову №815 від 17 липня 2019 року щодо порядку в’їзду/виїзду осіб, переміщення товарів на/з окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, а також постанову №62 від 29 січня 2020 року про деякі питання в’їзду/виїзду громадян України на/з цих територій.

Нагадаємо, що сам перелік окупованих Росією територій та територій бойових дій - в нинішньому форматі, із датами початку та закінчення дії відповідного статусу - було вперше затверджено в грудні 2022 року. З тих пір Мінреінтеграції вже 11 разів його оновлювало. Зокрема, 13 липня до нього було внесено нову категорію - "територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси".