Кабмин установил принцип определения населенных пунктов, лежащих на линии фронта: что это даст

Кабинет министров установил, что к населенным пунктам на линии столкновения относятся населенные пункты, расположенные на территориях активных боевых действий, прилегающих к оккупированной территории и включенных в соответствующий перечень, который периодически обновляет Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как свидетельствуют сообщения представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука и самого Минреинтеграции, Кабмин также прописал в своем постановлении уточненные определения линии столкновения и административной границы между оккупированной и остальной территорией Украины.

Так, определено, что линией столкновения является условная линия на поверхности земли, являющаяся границей между оккупированными РФ территориями и остальной территорией Украины, на прилегающих к которой территориях ведутся боевые действия. Соответственно, админграницей между оккупированной и остальной территорией является линия, представляющая собой границу между ними, на прилегающих к которой территориях боевые действия не ведутся.

В действующем же законе об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины эти понятия определены неоднозначно, поскольку там не указано буквально, что эти линии представляют собой именно границу между территориями двух разных статусов (а не, например, линию между произвольными точками на этих территориях).

Как отмечают в профильном министерстве, определение населенных пунктов на линии столкновения призвано обеспечить реализацию жителями прифронтовых территорий предусмотренных законом льгот.

Так, украинцы, проживающие на оккупированных территориях, а также в населенных пунктах на линии столкновения, имеют право на получение или продолжение получения определенного образовательного уровня на территории других регионов Украины за счет средств государственного бюджета с предоставлением мест в общежитиях на время обучения.

Кроме того, правительство закрепило, что во время военного положения въезд на оккупированную РФ территорию и выезд из нее осуществляются согласно Порядку особого режима въезда и выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение.

В свою очередь, признаны утратившими силу постановления №1035 от 16 декабря 2015 года об ограничении поставок отдельных товаров, работ, услуг с ВОТ на другую территорию Украины и в обратном направлении, постановление №815 от 17 июля 2019 года о порядке в выезда/выезда лиц, перемещение товаров на/с оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также постановление №62 от 29 января 2020 года о некоторых вопросах въезда/выезда граждан Украины на/с этих территорий.

Напомним, что сам перечень оккупированных Россией территорий и территорий боевых действий - в нынешнем формате, с датами начала и окончания действия соответствующего статуса - был впервые утвержден в декабре 2022 года. С тех пор Минреинтеграции уже 11 раз его обновляло. В частности, 13 июля в него была внесена новая категория - "территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы".