Бизнес призывает власти признать всю Харьковскую область зоной активных боевых действий: в чем причина

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" вместе с Союзом украинских предпринимателей призывают власти расширить перечень территорий ведения активных боевых действий в Харьковской области, чтобы освободить предпринимателей, производственные мощности которых реально пострадали от обстрелов, от налогообложения. Как говорится в сообщении ассоциаций, обращение также поддержал и ряд харьковских предпринимателей.

"Из-за разногласий в законодательстве сложилась ситуация, когда в отношении предпринимателей, производственные мощности которых находятся на юге и востоке Украины и которые понесли ущерб из-за обстрелов и непосредственного ведения боевых действий, действуют двойные стандарты", - заявляют предприниматели.

По их словам, это касается вопросов освобождения от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличающегося от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество, а также порядка действий при утрате первичных документов вследствие боевых действий.

Корень проблемы бизнес видит в разногласиях в понимании того, какие территории считать такими, "где велись (ведутся) активные боевые действия", а какие - "зонами возможного ведения боевых действий".

"Из-за этого часть украинских предпринимателей, в частности Харьковщины, которые понесли и продолжают нести реальные потери, не могут воспользоваться своим законным правом на освобождение от налогообложения, предусмотренное для всех предпринимателей, пострадавших в результате ведения боевых действий, законом №3050-IX, вступившим в силу 11 апреля", - говорится в заявлении.

Чтобы избежать этих разногласий, СУП и УКАБ призывают пересмотреть критерии определения зон, на которых велись (ведутся) активные боевые действия, и включать в них не только территории, где непосредственно проходили бои, но и прифронтовые зоны, находящиеся под ракетными обстрелами, в результате которых местные производства испытывают существенные повреждения.

Отмечается, что обращение было направлено в Офис президента, премьер-министру, председателю Верховной Рады, в парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, а также в Министерство по реинтеграции оккупированных территорий. В нем содержатся следующие требования:

- устранить неопределенность об уплате имущественных, экологических налогов и оплаты за землю на территориях, где велись (ведутся) боевые действия;

- скорректировать перечень активных боевых действий, в том числе включить всю Харьковскую область, включая Харьков, или же инициировать пересмотр норм об освобождении от налогов и обязанности восстановления утраченных первичных документов, распространив их на все территории боевых действий;

- учесть предложения Харьковской областной военной администрации относительно территорияй, которые нужно включить в перечень зон активных боевых действий;

- внести соответствующие дополнения в приказ Минреинтеграции №309 от 22 декабря 2022 года, которым руководствуется налоговая служба в вопросах освобождения от налогообложения предпринимателей, производственные мощности которых пострадали в результате боевых действий.



Отметим при этом, что никаких уточнений относительно периодов боевых действий в заявлении бизнес-ассоциаций не идет. Перечень же в своей нынешней форме, утвержденной упомянутым приказом, в любом случае предусматривает указание определенных временных промежутков относительно тех или иных территорий.

Напомним, что УКАБ еще в середине апреля призвал расширить перечень территорий боевых действий в Сумской области, отнеся к территориям активных или хотя бы возможных боевых действий, в частности, Речковскую общину, которая неоднократно обстреливалась с территории России, несмотря на то, что не граничит непосредственно с ней. МинВОТ до сих пор этого не сделало, хотя уже неоднократно правки в перечень с тех пор вносило.

Внесенные же изменения касались лишь территорий, которые в последние месяцы находились у линии боевого столкновения в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Также в министерстве "вспомнили", что в перечень оккупированных территорий в свое время не были внесены заброшенные города Чернобыль и Припять в зоне отчуждения в Киевской области, и сделали это.