МинВОТ добавило в список оккупированных ряд сел под Бахмутом и перестало признавать боевые действия в Сумах

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило очередные изменения в перечне территорий боевых действий и российской оккупации. Как говорится в сообщении ведомства, соответствующий приказ №125 оно издало 25 апреля. В министерстве также опубликовали новую версию перечня уже с последними изменениями.

Согласно ей, из списка территорий, где велись боевые действия, была исключена Сумская городская община, которая была добавлена в него лишь в феврале этого года. Отмечалось, что боевые действия в Сумах продолжались с 24 февраля по 3 апреля 2022 года. Таким образом, власти снова перестали признавать, что в областном центре имели место боевые действия.

В свою очередь, к территориям возможных боевых действий было отнесено село Пригородное Покровской сельской общины, являющееся пригородом регулярно обстреливаемого российскими войсками Никополя Днепропетровской области.

Кроме этого, была признана оккупация Россией в нынешнем году ряда населенных пунктов в Донецкой областной области. В частности, признана оккупация с 15 марта сел Веселое и Красногоровка Очеретинской поселковой общины, что севернее Авдеевки.

Также оккупированными ныне официально считаются села Подгородное (с 17 февраля), Благодатное (с 19 февраля) и Парасковиевка (с 21 февраля) Соледарской городской общины. Кроме того, признана оккупация с 28 февраля села Берховка и поселка Ягодное Бахмутской городской общины.

Напомним, что в нынешнем формате перечень территорий возможных и активных боевых действий и оккупированных РФ территорий был впервые утвержден в декабре 2022 года. С тех пор он уже несколько раз обновлялся и актуализировался с внесением как технических правок, так и отдельных принципиальных изменений в отношении соответствующих территорий.

Отметим при этом, что в список территорий боевых действий (активных или хотя бы возможных) пока так и не внесены определенные территории Сумской области, которые в действительности уже неоднократно подвергались обстрелам с территории России: в частности, бизнес призвал сделать это в отношении Речковской общины.