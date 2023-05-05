МінТОТ додало до списку окупованих низку сіл під Бахмутом та перестало визнавати бойові дії в Сумах

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило чергові зміни у переліку територій бойових дій та російської окупації. Як ідеться у повідомленні відомства, відповідний наказ №125 воно видало 25 квітня. В міністерстві також опублікували нову версію переліку вже з останніми змінами.

Згідно неї, зі списку територій, де велися бойові дії, було виключено Сумську міську громаду, яка була додана до нього лише в лютому цього року. Зазначалося, що бойові дії в Сумах тривали з 24 лютого по 3 квітня 2022 року. Таким чином, наразі влада знову перестала визнавати, що в обласному центрі місце бойові дії.

В свою чергу, до територій можливих бойових дій було додано село Приміське Покровської сільської громади, яке є передмістям Нікополя Дніпропетровської області, який регулярно обстрілюється російськими військами

Окрім цього, було визнано окупацію Росією в нинішньому році низки населених пунктів в Донецькій обласні. Зокрема, визнано окупацію з 15 березня сіл Веселе та Красногорівка Очеретинської селищної громади, що на північ від Авдіївки.

Також окупованими нині офіційно вважаються села Підгородне (з 17 лютого), Благодатне (з 19 лютого) та Парасковіївка (з 21 лютого) Соледарської міської громади. Крім того, визнано окупацію з 28 лютого села Берхівка та селища Ягідне Бахмутської міської громади.

Нагадаємо, що в нинішньому форматі перелік територій можливих та активних бойових дій та окупованих РФ територій було вперше затверджено в грудні 2022 року. З тих пір він вже декілька разів оновлювався та актуалізувався із внесенням як технічних правок, так і окремих принципових змін щодо відповідних територій.

Зазначимо при цьому, що до переліку територій бойових дій (активних чи хоча б можливих) наразі так і не внесено певні території Сумської області, які в дійсності вже неодноразово піддавалися обстрілам з території Росії: зокрема, бізнес закликав зробити це щодо Річківської громади.