Кабмін заборонив стягувати борги за комуналку з людей, що виїхали з районів бойових дій чи окупації

Кабінет міністрів заборонив стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, утвореної після 24 лютого 2022 року з дати початку по дату завершення бойових дій або тимчасової окупації територій, включених до відповідного переліку.

Про це повідомляють Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну №206 від 5 березня 2022 року. Вони діятимуть до припинення чи скасування воєнного стану.

Заборона поширюється на стягнення борги споживачів та/або членів їх сімей, які покинули своє місце проживання та надали виконавцю комунальних послуг, управителю багатоквартирного будинку, іншій уповноваженій співвласниками особі у паперовій або електронній формі документ про те, що вони не проживають за відповідною адресою.

Це може бути довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або інші документи про тимчасовий прихисток у місці проживання в іноземній державі, з місця роботи, лікування, навчання, проходження військової служби тощо.

Крім того, постановою врегульовано питання безперебійного надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

До цього постановою №206 було передбачено лише те, що під час воєнного стану забороняється нарахування та стягнення штрафів та пені на борги, утворені за несвоєчасну та/або неповну оплату населенням послуг ЖКГ, та припинення надання тких послуг у разі їх неоплати.

Нагадаємо також, що ще 27 липня 2022 року парламент заборонив на період воєнного стану примусове виконання рішень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги з мешканців районів бойових дій та районів, що були або знаходяться в окупації. Закон стосується житла, яке є місцем постійного проживання таких людей, але не регламентував питання боргів осіб, які евакуювалися з зазначених територій.

До цього, в травні Рада заборонила примусове стягнення боргів за комуналку зі всіх фізичних осіб, але цей закон був ветований президентом Володимиром Зеленським, а версія, у якій його було прийнято тоді ж, 27 липня, вже з пропопизіями глави держави, такої норми вже не містила.