Рада запровадила можливість списання кредитів на знищене війною житло та автомобілі

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №7441-1 щодо списання у період воєнного стану та трьох місяців після його припинення кредитів на житло та автомобібі, які було пошкоджено або знищено під час війни. Як повідомив у Telegram-каналі депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, за це рішення проголосувало 265 парламентарів.

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Прийнятий закон передбачає призупинення за наявності підтверджуючих документів виплат по кредитах фізосіб на рухоме/нерухоме майно, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій або ж було пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних дій.

Також передбачається списання (прощення) кредиту на житло, знищене внаслідок війни. Як вказав Железняк, при підготовці законопроекту до другого читання було прибрано обмеження щодо площі нерухомого майна (квартира, житловий будинок).

При цьому залишено умови, згідно яких таке житло станом на 23 лютого 2022 року мало бути єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, станом на 23 лютого була відсутня прострочена заборгованість за таким договором, а метою отримання кредиту було придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна чи придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію за майно, знищене внаслідок збройної агресії РФ, розмір якої не може перевищувати основної суми кредиту позичальника. Інші збитки кредитора, наприклад неотримані проценти, вважатимуться упущеною вигодою, але зможуть бути відшкодовані за рахунок держави-агресора.

Анулювання заборгованості по позикам також буде можливе для знищеного авто, яке на 23 лютого було єдиним в сім’ї позичальника. Ще однією умовою є відсутність на 23 лютого прострочки заборгованості за таким договором більше ніж у сім днів. Обмеження ж щодо об'єму двигуна у версії документу до другого читання було прибрано

Нагадаємо також, що в липні Рада заборонила на період воєнного стану примусове стягнення боргів за житлово-комунальні послуги з мешканців районів бойових дій та районів, що були або знаходяться в окупації.