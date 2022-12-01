Рада ввела возможность списания кредитов на уничтоженное войной жилье и автомобили

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7441-1 о списании в период военного положения и трех месяцев после его прекращения кредитов на жилье и автомобили, которые были повреждены или уничтожены во время войны. Как сообщил в Telegram-канале депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, за это решение проголосовало 265 парламентариев.

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Принятый закон предусматривает приостановку при наличии подтверждающих документов выплат по кредитам физлиц на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий либо было повреждено или уничтожено в результате военных действий.

Также предусматривается списание (прощение) кредита на жилье, уничтоженное в результате войны. Как указал Железняк, при подготовке законопроекта ко второму чтению были убраны ограничения по площади недвижимого имущества (квартира, жилой дом).

При этом оставлены условия, согласно которым такое жилье по состоянию на 23 февраля 2022 года должно было быть единственным местом проживания семьи заемщика, по состоянию на 23 февраля отсутствовала просроченная задолженность по такому договору, а целью получения кредита было приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в таком случае получает право на компенсацию за имущество, уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ, размер которой не может превышать основную сумму кредита заемщика. Остальные убытки кредитора, например неполученные проценты, будут считаться упущенной выгодой, но смогут быть возмещены за счет государства-агрессора.

Аннулирование задолженности по ссудам также будет возможно для уничтоженного авто, которое на 23 февраля было единственным в семье заемщика. Еще одним условием является отсутствие на 23 февраля просрочки задолженности по такому договору более чем в семь дней. Ограничения же по объему двигателя в версии документа ко второму чтению были убраны.

Напомним также, что в июле Рада запретила на период военного положения принудительное взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги с жителей районов боевых действий и районов, которые были или находятся в оккупации.