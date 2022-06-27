Уничтоженную из-за войны машину можно снять с учета бесплатно

Сожженные из-за войны транспортные средства можно снять с учета абсолютно бесплатно. Подобную услугу можно заказать в сервисном центре МВД.

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Об этом сообщили в сервисном центре МВД.

"Ваше авто сожгла ничтожная война? Или оно осталось на оккупированной территории и русня уничтожила его? Или просто ваше авто не пригодно к использованию? Заказывайте выбраковку транспортного средства в сервисном центре МВД", — говорится в сообщении.

Отмечается, чтобы получить эту услугу нужно:

паспорт;

ИНН;

свидетельство о регистрации ТС (при наличии);

номерные знаки (при наличии).

С полным перечнем документов, необходимых для получения услуги, а также требованиями к ним, вы можете ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что это можно сделать бесплатно.

Отметим, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7441-1, которым предлагается списать или заморозить долги по кредитам заемщиков, которые во время войны потеряли кредитное жилье или автомобиль.

Ранее Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов. Впоследствии благодаря этой информации правительство будет иметь возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление. В свою очередь пострадавшие от российской агрессии получат компенсацию.