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Уничтоженную из-за войны машину можно снять с учета бесплатно
Сожженные из-за войны транспортные средства можно снять с учета абсолютно бесплатно. Подобную услугу можно заказать в сервисном центре МВД.
Об этом сообщили в сервисном центре МВД.
"Ваше авто сожгла ничтожная война? Или оно осталось на оккупированной территории и русня уничтожила его? Или просто ваше авто не пригодно к использованию? Заказывайте выбраковку транспортного средства в сервисном центре МВД", — говорится в сообщении.
Отмечается, чтобы получить эту услугу нужно:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- паспорт;
- ИНН;
- свидетельство о регистрации ТС (при наличии);
- номерные знаки (при наличии).
С полным перечнем документов, необходимых для получения услуги, а также требованиями к ним, вы можете ознакомиться по ссылке.
Отмечается, что это можно сделать бесплатно.
Отметим, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7441-1, которым предлагается списать или заморозить долги по кредитам заемщиков, которые во время войны потеряли кредитное жилье или автомобиль.
Ранее Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов. Впоследствии благодаря этой информации правительство будет иметь возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление. В свою очередь пострадавшие от российской агрессии получат компенсацию.