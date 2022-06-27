Знищену через війну машину можна зняти з обліку безкоштовно

Спалені через війну транспортні засоби можна зняти з обліку абсолютно безкоштовно. Подібну послугу можна замовити у сервісному центрі МВС.

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Про це повідомили у сервісному центрі МВС.

"Ваше авто спалила нікчемна війна? Або воно залишилося на окупованій території і русяни знищили його? Або просто ваше авто не придатне до використання? Замовляйте вибраковування транспортного засобу в сервісному центрі МВС", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, щоб отримати цю послугу потрібно:

паспорт;

ІПН;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);

номерні знаки (за наявності).

З повним переліком документів, необхідних для отримання послуги, а також вимогами до них, ви можете ознайомитись за посиланням.

Наголошується, що це можна зробити безкоштовно.

Зазначимо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект №7441-1, яким пропонується списати чи заморозити борги за кредитами позичальників, які під час війни втратили кредитне житло чи автомобіль.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить українцям онлайн фіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів. Згодом завдяки цій інформації уряд матиме змогу підрахувати збитки та оцінити, скільки коштів потрібно на відновлення. У свою чергу, постраждалі від російської агресії отримають компенсацію.