Кабмин запретил взимать долги за коммуналку с выехавших из районов боевых действий или оккупации

Кабинет министров запретил взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, созданной после 24 февраля 2022 года с даты начала по дату завершения боевых действий или временной оккупации территорий, включенных в соответствующий перечень.

Об этом сообщают Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина №206 от 5 марта 2022 года. Они будут действовать до прекращения или отмены военного положения.

Запрет распространяется на взыскание долга потребителей и/или членов их семей, покинувших свое место жительства и предоставивших исполнителю коммунальных услуг, управляющему многоквартирным домом или другому уполномоченному совладельцами лицу в бумажной или электронной форме документ о том, что они не проживают по соответствующему адресу.

Это может быть справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица или другие документы о временном убежище в месте проживания в иностранном государстве, с места работы, лечения, обучения, прохождения военной службы и так далее.

Кроме того, постановлением урегулирован вопрос бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг в помещениях государственной, коммунальной и частной собственности, которые используются для размещения внутренне перемещенных лиц.

До этого постановлением №206 было предусмотрено только то, что во время военного положения запрещается начисление и взыскание штрафов и пени на долги, образованные за несвоевременную и/или неполную оплату населением услуг ЖКХ, и прекращение предоставления услуг в случае их неоплаты.

Напомним также, что еще 27 июля 2022 года парламент запретил на период военного положения принудительное исполнение решений о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги с жителей районов боевых действий и районов, которые были или находятся в оккупации. Закон касается жилья, являющегося местом постоянного проживания таких людей, однако не регламентировал вопрос долгов лиц, эвакуировавшихся с указанных территорий.

До этого, в мае, Рада запретила принудительное взыскание долгов за коммуналку со всех физических лиц, но этот закон был ветирован президентом Владимиром Зеленским, а версия, в которой он был принят тогда же, 27 июля, уже с предложениями главы государства, такой нормы уже не содержала.