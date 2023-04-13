Аграрії закликають владу визнати всі обстрілювані РФ громади територіями бойових дій

Асоціація "Українский клуб аграрного бізнесу" закликає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій переглянути та оновити перелік зачеплених війною територій в частині територій активних чи можливих бойових дій.

Як кажуть в галузевому об'єднанні, на сьогодні деякі громади, які постійно обстрілюються з боку ворога, навіть не внесені до територій можливих бойових дій.

"Варто враховувати, що земельні масиви, які знаходяться на таких територіях або на відстані одного-двох десятків кілометрів до кордону з РФ, не можуть бути оброблені належним чином через постійні обстріли з боку агресора", - підкреслюють в асоціації.

В якості прикладу наводиться територія Річківської громади Сумського району, розташованої неподалік російського кордону. Як кажуть в УКАБ, вона постійно зазнає обстрілів але не внесена до переліку можливих чи активних бойових дій, хоча аграрії вже де-факто були змушені відмовитися від посіву в прикордонній смузі ще минулого року.

Зазначимо при цьому, що ця громада не фігурує регулярно в офіційних зведеннях щодо обстрілів прикордоння Сумщини, однак 24 березня повідомлялося про авіаудар та удар дроном-камікадзе по селу Вири, де було пошкоджено дитячий садок та адміністративну будівлю. Крім того, по селу Річки було здійснено артилерійський обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю та будівлю гімназії.

На сьогодні територіями можливих бойових дій в Сумській області визнано Дружбівську, Зноб-Новгородську, Шосткинську, Глухівську, Свеську, Великописарівську, Охтирську, Білопільську, Краснопільську, Юнаківську, Ворожбянську, Хотінську, Миропільську, Садівську, Миколаївську та Новослобідську громади. Територіями активних бойових дій в цьому регіоні зараз вважаються Середино-Будська, Шалигинська та Есманьська громади.

В свою чергу, в Чернігівській області, що теж межує з Росією і іноді, але в значно меншій кількості, потерпає від обстрілів звідти, територіями можливих бойових дій визнано Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську міські громади. Територій активних бойових дій в області наразі немає.