МинВОТ обновило список затронутых войной территорий с датами оккупации и боевых действий, как просил бизнес

Министерство по реинтеграции оккупированных территорий утвердило обновленный перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, оккупированных Россией и уже деоккупированных после этого.

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Список в новом формате был утвержден приказом №309 от 22 декабря. Необходимость изменения формата перечня следовала из постановления Кабинета министров №1364 от 6 декабря, которым было утверждено, как именно он должен формироваться. До этого Минреинтеграции формировало его более упрощенно, в частности, указывало лишь общины целиком и без указания периода оккупации или боевых действий.

В настоящее время территории распределены на оккупированные РФ, и те, на которых ведутся или велись боевые действия, с указанием соответствующих дат. В свою очередь территории боевых действий разделены на территории активных боевых действий и территории возможных боевых действий (в последнем случае фактически речь идет о территориях, подвергающихся вражеским обстрелам).

При этом определенные территории могут быть указаны в разных категориях в разное время. Так, например, Киев указан как территория активных боевых действий с 24 февраля по 10 августа, а с 11 августа он переведен к территориям возможных боевых действий. Деоккупированные же 11-12 ноября населенные пункты Херсонской области, в частности, Херсон, соответственно, с этого периода числятся как территории возможных боевых действий.

Таким образом, по перечню теперь можно определять официально утвержденный период оккупации той или иной территории. Примечательно, что список до сих пор не отражает деоккупацию каких-либо территорий Луганской области. Также их нет в Запорожской области.

Крым и Севастополь указаны как оккупированные с 20 февраля 2014 года, а территории Луганской и Донецкой областей, оккупированные до 24 февраля 2022, - с 7 апреля 2014 года.

В приказе Минреинтеграции нет прямого указания на то, на какой день актуальна информация в нем, но проект документа был опубликован в файле с названием "2._novyy_perelik_21.12.22". Предыдущий же список в старом формате утверждался по состоянию на 10 декабря.

Утвержденный перечень применяется, в частности, для организации выплат внутренне перемещенным лицам, проведения приватизации государственного имущества, упрощенного поступления в учебные заведения, ограничения и восстановления доступа к публичным электронным реестрам и так далее. Минреинтеграции его регулярно актуализирует начиная с 25 апреля, поэтому и текущая версия, очевидно, будет изменяться в соответствии с ходом военных событий.

Отметим также, что принятие перечня по новой форме приветствовала Европейская Бизнес Ассоциация, которая ранее призывала Минреинтеграции сделать это как можно скорее, поскольку изменениями в Налоговый кодекс от 15 марта было, в частности, предусмотрено, что бизнес, работающий на деоккупированных территориях, может не платить экологический налог во время войны.

Аналогичные льготы были введены по плате за землю, налогу на недвижимое имущество, отличному от земельного участка, за объекты жилой и нежилой недвижимости, в том числе их доли, а также по общему минимальному налоговому обязательству за землю за 2022 и 2023 налоговые годы.

Законом было предусмотрено, что перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных вооруженными формированиями РФ, определяется именно Кабмином, а не Минреинтеграции. Поэтому фактически из-за отсутствия такого утверждения правительством бизнес воспользоваться указанными льготами не мог.

Постановлением же от 6 декабря правительство установило, что это должно делать все же Минреинтеграции на основании предложений военных администраций соответствующих регионов, и указало конкретные требования к такому списку, в частности, об указании дат начала и завершения оккупации или боевых действий (возникновения и прекращения возможности боевых действий). Документ вступил в силу 25 декабря, что открыло профильному министерству возможность разработать новую версию перечня в новом формате.