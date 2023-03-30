Бизнес с территорий возможных боевых действий может получить гранты от государства

В правительстве уточнили критерии определения лиц, имеющих право подать заявление на получение грантов на создание или развитие собственного бизнеса. Теперь в список вошли предприниматели с территорий возможных боевых действий.

Эти изменения были разработаны Министерством экономики, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Там отмечают, что к таким территориям входит значительная часть Харьковской области. Изменения коснутся таких государственных программ как:

предоставление микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса;

предоставление грантов для создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства;

предоставление грантов для создания или развития тепличного хозяйства.

Кроме того, Кабмин утвердил порядок предоставления грантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей. В зависимости от количества наемных работников, ветераны смогут получить грантовые средства в сумме от 250 тысяч до 1 миллиона гривен.

Для бизнеса, находящегося или осуществляющего хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, есть ограничения на подачу заявки.

В Украинском ветеранском фонде также запускается новая грантовая программа финансирования бизнеса ветеранов войны в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса на конкурсной основе. Благодаря ей ветераны смогут получить 1,5 млн на открытие собственного бизнеса