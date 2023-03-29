США предоставили Украине грант в размере $1.25 млрд

29 марта через Целевой фонд Всемирного банка США перечислили Украине грантовые средства в размере 1 млрд 253 млн. долларов. Грант предоставлен в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE).

Средства будут направлены на пенсионные и социальные выплаты, помощь для ВПЛ, обеспечение оплаты труда работников государственных органов, сотрудников ГСЧС и работников ЗВО, сообщает Министерство Финансов Украины.

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от Соединенных Штатов Америки уже 15,5 млрд долларов США в форме грантов.

Сегодня в Украине внедряется совместный проект с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 14,9 млрд дол. США и 1,4 млрд. евро.

Недавно Всемирный банк объявил о предоставлении Украине дополнительного грантового финансирования на сумму 2,5 миллиарда долларов. Грант обеспечивает прямую поддержку бюджета Украины в рамках проекта "Государственные расходы по сохранению административного потенциала в Украине" (PEACE).

Также Кабинет министров принял распоряжение для получения второго гранта от США на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Кроме того, еще 150 миллионов долларов предоставят другие партнеры, что позволит привлечь 2,66 миллиарда долларов.