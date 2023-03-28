Украина получит второй грант от США на $2,5 миллиарда

Кабинет министров принял распоряжение для получения второго гранта от США на сумму 2,5 миллиарда долларов. Как передает пресс-служба правительства, об этом объявил на его заседании премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, средства поступят через проект Международного банка по реконструкции и развитию и Международной ассоциации развития. Кроме того, еще 150 миллионов долларов предоставят другие партнеры, что позволит привлечь 2,66 миллиарда долларов.

"На что пойдут эти средства? Зарплаты нашим спасателям, учителям, врачам, на помощь пенсионерам, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью и малоимущим семьям", - отметил глава правительства.

Шмигаль указал, что с начала года Украина получила уже около 5 миллиардов долларов поддержки от Европейского союза и более 2 миллиардов долларов поддержки от США.

"У нас есть договоренность о новой программе с МВФ. Получили финансовую помощь от Великобритании, Всемирного банка, Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии и Эстонии. Норвегия продолжила программу выплат для 50 тысяч украинцев, которые находятся в сложных жизненных условиях и пострадали от российской агрессии. Продолжаются выплаты по программам ООН и Красного Креста", - напомнил Шмигаль.

Кроме того, как отметил премьер, за последние семь месяцев в рамках совместного проекта Минреинтеграции, "Укрпочты" и международных организаций была обеспечена выплата единовременной денежной помощи жителям деоккупированных территорий на общую сумму более 300 миллионов гривен.

Напомним, что 25 февраля Всемирный банк, в группу которого входит МБРР, сообщил о предоставлении Украине дополнительного грантового финансирования на сумму 2,5 миллиарда долларов в рамках проекта "Государственные расходы по сохранению административного потенциала в Украине" (PEACE) за средства Агентства США по международному развитию.

За две недели до того его анонсировали в украинском Министерстве финансов, однако в правительстве тогда сообщали об одобрении привлечения от США гранта на поддержку бюджета через механизм МБРР и Международной ассоциации развития в размере 6 миллиардов долларов.

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