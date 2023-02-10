МБРР предоставит Украине грант в $50 миллионов на восстановление мостов и дорог

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры договорилось с Международным банком реконструкции и развития о получении гранта в 50 миллионов долларов на восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (проект RELINC).

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Как сообщается в сообщении ведомства, соглашение подписали 10 февраля вице-премьер Александр Кубраков и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи.

В его рамках будут выделены первые 50 миллионов долларов грантовых средств на обеспечение критических потребностей Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры и "Укрзализныци".

Общая стоимость проекта составляет почти 600 миллионов долларов, из которых 500 миллионов планирует обеспечить МБРР, а остальные средства планируется привлечь за счет донорских грантов, поступающих через Украинский трастовый фонд помощи, восстановления и реконструкции (URTF) и другие трастовые фонды. Как уточняют в самом МБРР, дополнительно планируется выделить 535 миллионов долларов.

Благодаря этой договоренности Украина получит возможность профинансировать закупку модульных автодорожных мостов и материалов для срочного ремонта дорог. Также средства будут направлены на производство фитинговых платформ для увеличения объемов контейнерных перевозок, а также закупку материалов и оборудования для ремонта важных железнодорожных мостов.

Проект RELINC направлен на быстрое восстановление и улучшение транспортных сетей, необходимых для оказания гуманитарной помощи, поддержки украинского экспорта и развития логистической инфраструктуры на границах Украины и Евросоюза.

Кроме того, он предусматривает помощь в реализации ключевых реформ, необходимых для повышения готовности Украины к реализации масштабных и сложных программ восстановления. Речь идет в первую очередь о внедрении антикоррупционных инструментов, цифровизации процесса восстановления и повышении эффективности взаимодействия с донорами.