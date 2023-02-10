Украина получит от США $6 миллиардов гранта через фонд МБРР – правительство

Кабинет министров одобрил привлечение гранта на бюджетную поддержку в размере до 6,165 миллиарда долларов из донорского фонда, администрируемого Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития. Такое решение, как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, было принято 10 февраля.

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Речь идет о средствах четвертого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Также правительство урегулировало сроки предоставления отчетности от ответственных органов власти по реализации проекта для обеспечения его эффективной имплементации и управления ликвидностью.

При этом, как отметил на заседании Кабмина его глава Денис Шмыгаль, грант в 6 миллиардов долларов предоставляется за средства США. Также через указанный фонд будет предоставлен грант в размере 165 миллионов долларов от ряда европейских стран.

Как уточняют в Министерстве финансов, эти деньги дали Германия, Испания, Финляндия, Ирландия, Швейцария, Бельгия и Исландия. Однако сумму гранта от США в ведомстве называют другую – 2,5 миллиарда долларов (а общая сумма, соответственно, указана как 2,665 миллиарда).

Также на заседании правительства был поддержан проект распоряжения президента об образовании делегации Украины для участия в переговорах с МБРР по заключению соглашения о гранте и наделению министра финансов Сергея Марченко полномочиями на подписание этого соглашения.

Как говорят в Минфине, указанная сумма в более 2,6 миллиарда долларов будет направлена на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, внутренне перемещенных лиц, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

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