Україна отримає від США $6 мільярдів гранту через фонд МБРР - уряд

Кабінет міністрів схвалив залучення гранту на бюджетну підтримку в розмірі до 6,165 мільярда доларів з донорського фонду, який адмініструють Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Міжнародна асоціація розвитку. Таке рішення, як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, було прийнято 10 лютого.

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Йдеться про кошти четвертого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні". Також уряд врегулював строки надання звітності від відповідальних органів влади щодо реалізації проекту задля забезпечення його ефективної імплементації та управління ліквідністю.

При цьому як зауважив на засіданні Кабміну його очільник Денис Шмигаль, грант у 6 мільярдів доларів надається за кошти США. Також через зазначений фонд буде надано грант у розмірі 165 мільйонів доларів від низки європейських країн.

Як уточнюють в Міністерстві фінансів, ці гроші надали Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Ірландія, Швейцарія, Бельгія та Ісландія. Однак суму гранту від США у відомстві називають іншу - 2,5 мільярда доларів (а загальна сума, відповідно, вказано як 2,665 мільярда).

Також на засіданні уряду було підтримано проект розпорядження президента про утворення делегації України для участі у переговорах з МБРР щодо укладення угоди про грант, а також уповноваження міністра фінансів Сергія Марченка на підписання цієї угоди.

Як кажуть у Мінфіні, зазначена сума у понад 2,6 мільярда доларів буде спрямована на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, внутрішньо переміщених осіб, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

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