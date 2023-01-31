У Мінфіні США не бачать ознак розкрадання коштів, що спрямовуються Україні

У Міністерстві фінансів США заявляють, що не спостерігають жодних ознак того, що американські кошти використовувалися в Україні не за призначенням. Про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідь спікера відомства Меган Аппер на запит інформагентства.

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"Ми не бачимо жодних ознак того, що кошти США використовувалися в Україні не за призначенням. Ми вітаємо постійні зусилля української влади щодо співпраці з нами для забезпечення відповідних гарантій, щоб допомога США досягала тих, для кого вона призначена", - заявила вона.

Як підкреслює Reuters, це перший коментар американського Мінфіну з цього питання після того, як уряд України минулого тижня звільнив низку високопосадовців після низки корупційних скандалів.

За словами Аппер, її відомство продовжуватиме тісно співпрацювати зі Світовим банком у відстеженні виплат США, "щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням, а також з Україною та іншими партнерами для боротьби з корупцією".

ЗМІ зазначає, що станом на грудень Світовий банк виділив Україні понад 13 мільярдів доларів у рамках програми підтримки адміністративного апарату (PEACE), більшість яких надійшла зі США. Такі кошти виплачуються українській владі через місяць після того, як співробітники банку підтверджують, що ті виплатили заробітну плату вчителям та держслужбовцям, а також пенсійні виплати.

Минулого місяця, як нагадує Reuters, Світовий банк повідомив, що працює з Україною над поліпшенням системи електронних державних закупівель ProZorro, що добре зарекомендувала себе.

У свою чергу, у вівторок організація Transparency International опублікувала новий щорічний рейтинг сприйняття корупції, в якому Україна посіла 116 місце серед 180 країн - всього на одну позицію вище, ніж роком раніше. Україна отримала 33 бали за шкалою від 0 до 100, де 0 означає граничну корумпованість.

Нагадаємо також, що минулого року США неодноразово виділяли Україні мільярдні гранти, зокрема, у грудні Україна отримала двома траншами грант на 4,5 мільярда доларів. Також ця країна є найбільшим донором військової допомоги Україні, якої вже надано з початку російського вторгнення на 26,7 мільярда доларів. У держбюджеті ж США на 2023 рік на підтримку України та союзників щодо НАТО передбачено 45 мільярдів доларів.

Напередодні ж Офіс генерального інспектора Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) відкрив гарячу лінію для прийому конфіденційної інформації про корупцію та зловживання, що впливають на підтримку України та її народу з боку Вашингтона.

Джерело фото: ua.depositphotos.com