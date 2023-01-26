В Україну приїхали аудитори з США, щоб контролювати використання військової допомоги

У Києві перебувають американські аудитори, щоб переконатися, що військова допомога Україні не перенаправляється.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, пише CNN.

Зазначається, що члени Конгресу від Республіканської партії заявили про необхідність вжити додаткові зусилля щодо нагляду у питанні підтримки США України. Нуланд заявила, що заходи щодо нагляду вживаються.

За її словами, американські аудитори перебувають у Києві, щоб переконатися, що "жодна допомога чи зброя не перенаправлені".

"Ми продовжуємо підтримувати основні реформи та заходи щодо боротьби з корупцією, які проводяться українським урядом по всій країні", - зазначила вона.

Повідомляється, що цього тижня Державний департамент заявив, що йому невідомо про якийсь зв'язок допомоги США з корупційним скандалом в українському уряді, який призвів до відставки заступника міністра оборони країни.

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю продуктів повідомило, що відомство закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Міністерство оборони назвало інформацію в ЗМІ маніпуляцією та збиралося звернутися до Служби безпеки. Крім того, очільник відомства Олексій Резніков згодом пояснив завищені ціни на продукти харчування для ЗСУ.

Після початку перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових, з посади звільнили Директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького.