В Украину приехали аудиторы из США, чтобы контролировать использование военной помощи

В Киеве находятся американские аудиторы, чтобы убедиться, что военная помощь Украине не перенаправляется.

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Об этом сообщила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, пишет CNN.

Отмечается, что члены Конгресса от Республиканской партии заявили о необходимости принять дополнительные усилия по надзору по вопросу поддержки США Украины. Нуланд заявила, что меры по надзору принимаются.

По ее словам, американские аудиторы находятся в Киеве, чтобы убедиться, что "никакая помощь или оружие не перенаправлены".

"Мы продолжаем поддерживать основные реформы и меры по борьбе с коррупцией, проводимые украинским правительством по всей стране", – отметила она.

Сообщается, что на этой неделе Государственный департамент заявил, что ему неизвестно о какой-либо связи помощи США с коррупционным скандалом в украинском правительстве, который привел к отставке заместителя министра обороны страны.

Напомним, ранее ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщило, что ведомство закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

Министерство обороны назвало информацию в СМИ манипуляцией и намерено обратиться в Службу безопасности. Кроме того, Резников впоследствии объяснял завышенные цены на продукты питания для ВСУ.

После начала проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных, с должности уволили Директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого.