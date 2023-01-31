Міноборони публікуватиме закупівельні ціни пального і харчування ще до змін на Prozorro - Резніков

Міністерство оборони має намір повернути громадський контроль над закупівлями речового майна, паливно-мастильних матеріалів та харчування з урахуванням обмежень військового стану. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр Олексій Резніков.

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Він підкреслив, що головним пріоритетом для його відомства є і буде забезпечення безперервності та якості харчування, але воно все ж повинно знайти баланс з прагненням суспільства бачити прозорі процеси та контролювати їх.

"Проведено дуже змістовні розмови у двох парламентських комітетах, отримано рекомендації народних депутатів. Я підтримав ініціативу депутатів знайти спосіб відкрити частину оборонних закупівель під час війни для належного контролю над публічними фінансами", - зазначив Резніков.

За його словами, він дав доручення здійснити аналіз закупівельних цін та процесу їхнього формування; зменшити термін контракту з постачальниками; а також розробити нові підходи, які будуть включати механізми прозорості та підзвітності, переходу до меню (раціонів) зі збереженням продуктового різноманіття, публікацію цін тощо.

"Ми застосуємо ці інструменти для підвищення прозорості закупівель не тільки для харчування, а і для речового майна, ПММ. Зараз проводимо перевірку цін по всій номенклатурі", - зазначив міністр.

Резніков заявив, що буде особисто контролювати виконання цього плану і доповідати громадянському суспільству про прогрес і результати. Він повідомив, що наразі в Міноборони введено внутрішнє правило звірки всіх цін при укладанні контрактів з реєстром Міністерства економіки та ринковими цінами.

"На сайті Міноборони (згодом, коли буде створено таку можливість – і на Prozorro) ми будемо оприлюднювати по факту укладеного контракту: 1) номер і дату укладання (для ідентифікації), 2) ціну за одиницю, 3) посилання на публічні технічні умови закупівлі (на сайті МО або в загальному доступі для ПММ, частково для харчування тощо)", - пообіцяв також міністр.

Крім того, він заявив, що очікує допомоги міжнародних партнерів, депутатів, журналістів, інституцій громадянського суспільства та експертів у пошуку згаданого балансу між оперативністю, безперервністю надання послуг чи постачання товару, безпекою та захистом інформації з одного боку та прозорістю й підзвітністю з іншого.

З цього приводу міністр звернувся до комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки і комітету з питань антикорупційної політики щодо проведення спільної наради стосовно механізмів змін закупівлі, підзвітності та цивільного демократичного контролю.

Також Резніков повідомив, що 30 січня підписав понад 20 запрошень до різних організацій, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, окремих представників ЗМІ, що здійснюють розслідування, та експертів з оборонних реформ з пропозицію провести спільну зустріч та обговорити необхідні кроки.

"Тут потрібні спільні зусилля. Адже цілі у нас спільні – захист країни та побудова держави без корупції... Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо побудувати дієвий механізм, який закладе основи для майбутньої прозорої, підзвітної і водночас надійної та захищеної системи забезпечення армії", - підкреслив голова відомства.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні доручив розробити оновлену систему закупівель для армії, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль.

Зокрема, він ініціював створення робочої групи під головуванням першого віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко, яка має розглянути можливість створення окремого розділу в електронній системі публічних закупівель Prozorro для військових потреб з обов'язковою публікацією цін на продукти й товари.