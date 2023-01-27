"Це геть різні речі": в "АТБ" вважають абсолютно некоректним співставлення цін у супермаркетах з вартістю послуг у закупівлях Міноборони

Формування ціни послуг і товарів у супермаркетах та послуг харчування для ЗСУ - це різні речі, а тому порівнювати їх вартість некоректно.

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Про це у коментарі УНН повідомив начальник управління з корпоративних комунікацій АТБ Сергій Демченко.

"В принципі це абсолютно некоректне співставлення. Моя суб'єктивна фахова думка як журналіста і комунікаційника: такі порівняння одразу дають мені підстави розуміти, що це заздалегідь маніпулятивний матеріал, з певним завданням. І ми зараз не будемо обговорювати професійні якості журналіста, який готував цей матеріал. Але це не коректне співставлення. Щодо вартості послуг і товару в магазині - там достатньо чинників і складових, які створюють остаточну ціну продукту. І це відрізняється від формування ціни того товару, який закуповується державною інституцією для потреб підрозділів ЗСУ. Тому це геть різні речі", - розповів Демченко.

За його словами, рітейлові мережі лише продають продукти харчування, а не надають послуги з їх розвезення у конкретні локації. Він зазначив, що ці послуги створюють додаткову вартість.

"Компанія АТБ - це продуктовий рітейл. Ми - магазини, ми продаємо продукти харчування. Послуга – це ширше поняття, це і закупівля, і зберігання, і подекуди приготування. Тобто кожна з цих складових чогось вартує. І якщо так казати, то логічно, що вартість такої послуги апріорі була б вищою, ніж вартість окремого продукту харчування, який на полиці стоїть", - зазначив представник АТБ.

Він також додав, що великим рітейловим компаніям невигідно брати участь у державних тендерах, адже це є нерентабельним та ризиковим.

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю продуктів повідомило, що відомство закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Міністерство оборони назвало інформацію в ЗМІ маніпуляцією та збиралося звернутися до Служби безпеки. Крім того, очільник відомства Олексій Резніков згодом пояснив завищені ціни на продукти харчування для ЗСУ.

Після початку перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових, з посади звільнили Директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького.