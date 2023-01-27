"Это разные вещи": в "АТБ" считают абсолютно некорректным сопоставление цен в супермаркетах со стоимостью услуг в закупках Минобороны

Формирование цены услуг и товаров в супермаркетах и услуг питания для ВСУ – это разные вещи, а потому сравнивать их стоимость некорректно.

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Об этом в комментарии УНН сообщил начальник управления по корпоративным коммуникациям АТБ Сергей Демченко.

"В принципе это абсолютно некорректное сопоставление. Мое субъективное профессиональное мнение как журналиста и коммуникационщика: такие сравнения сразу дают мне основания понимать, что это заранее манипулятивный материал, с определенной задачей. И мы сейчас не будем обсуждать профессиональные качества журналиста, который готовил материал.Но это не корректное сопоставление.О стоимости услуг и товара в магазине - там достаточно факторов и составляющих, которые создают окончательную цену продукта.И это отличается от формирования цены того товара, который закупается государственной институцией для нужд подразделений ВСУ. Поэтому это разные вещи", - рассказал Демченко.

По его словам, ритейловые сети только продают продукты питания, а не предоставляют услуги по их развозу в конкретные локации. Он отметил, что эти услуги создают добавочную стоимость.

"Компания АТБ – это продуктовый ритейл. Мы – магазины, мы продаем продукты питания. Услуга – это более широкое понятие, это и закупка, и хранение, и кое-где приготовление. То есть каждая из этих составляющих чего-то стоит. И если так говорить, то логично, что стоимость такой услуги априори была бы выше, чем стоимость отдельного продукта питания, который стоит на полке", - отметил представитель АТБ.

Он также добавил, что крупным ритейловым компаниям невыгодно участвовать в государственных тендерах, ведь это нерентабельно и рисково.

Напомним, ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщило, что ведомство закупает продовольствие для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

Министерство обороны назвало информацию в СМИ манипуляцией и собиралось обратиться в Службу безопасности. Кроме того, глава ведомства Алексей Резников впоследствии объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ.

После начала проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных, с должности уволили Директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого.