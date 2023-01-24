Информационная волна по дискредитации Минобороны могла быть рассчитана на наших западных партнеров и выгодна врагу, - политолог

На государственных закупках всегда возникали коррупционные риски, но в ситуации с Минобороны и покупкой питания мы увидели адекватную и четкую реакцию министра Алексея Резникова. Сам же информационный шторм вокруг главного оборонного ведомства воюющей Украины, очевидно, имеет своих бенефициаров, тем более что Россия как раз и пропагандирует гибридное ведение войны, когда враг действует не только извне, но и изнутри.

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Об этом в комментарии отметил политолог Андрей Золотарев, комментируя информационную волну вокруг закупок продуктов питания для военных.

"Сейчас идет война. На 70% мы сейчас зависим от внешней помощи, как наш бюджет, так и военная помощь вооруженным силам. Какие мнения будут у наших партнеров, когда они будут смотреть все эти новости (относительно обвинений Минобороны)? Понятно куда акцентировано ( информационная волна), это первое.Ну и помня о том, что господин Герасимов, которого Путин вернул к управлению войной – он один из авторов концепции гибридной войны. А гибридная война как раз и подразумевает расшатывание противника не только извне, но и изнутри. То есть мы можем предположить, что это кому-то было выгодно", - отметил эксперт.

Золотарев не исключил, что таким образом украинским властям еще и намекали на необходимость кадровых изменений, и некоторые из которых уже произошли.

При этом политолог добавил, что министр обороны Алексей Резников имеет хорошее взаимодействие с военными и останется на своем посту.

"Считаю, что Резникова не уволят. Я время от времени общаюсь с военными, то он их устраивает. Там есть взаимодействие. Есть определенные претензии, но механизм работает. И менять что-то во время войны – это нецелесообразно. Резников остается", - добавил он. .

Напомним, что министр обороны Алексей Резников вчера по вопросу пищевых закупок выступил на комитете ВРУ по обороне нацбезопасности и разведки, продемонстрировав депутатам все контракты с поставщиками МОУ и объяснив механизм ценообразования.

После этого депутаты решили не образовывать временную следственную комиссию по закупкам услуг питания.