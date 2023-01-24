Інформаційна хвиля з дискредитації Міноборони могла бути розрахована на наших західних партнерів і вигідна ворогу, - політолог

На державних закупівлях завжди виникали корупційні ризики, але у ситуації з Міноборони та закупівлею харчування ми побачили адекватну і чітку реакцію міністра Олексія Резнікова. Сам же інформаційний шторм довкола головного оборонного відомства воюючої України, вочевидь, має своїх бенефіціарів, тим паче, що Росія як раз і пропагує гібридне ведення війни, коли ворог діє не лише ззовні, але й зсередини.

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Про це у коментарі зазначив політолог Андрій Золотарьов, коментуючи інформаційну хвилю навколо закупівель продуктів харчування для військових.

"Зараз триває війна. На 70% ми зараз залежимо від зовнішньої допомоги, як наш бюджет, так і військова допомога збройним силам. Які думки будуть у наших партнерів, коли вони будуть дивитися всі ці новини (щодо звинувачень Міноборони)? Зрозуміло куди акцентовано (інформаційна хвиля), це перше. Ну і пам’ятаючи про те, що пан Герасимов, якого Путін повернув до керування війною – він один з авторів концепції гібридної війни. А гібридна війна якраз і має на увазі розшатування противника не тільки ззовні, а й зсередини. Тобто, ми можемо припустити, що це комусь було вигідно", - зазначив експерт.

Золотарьов не виключив, що у такий спосіб українській владі ще й натякали на необхідність кадрових змін, і окремі з яких вже відбулися.

При цьому, політолог додав, що міністр оборони Олексій Резніков має гарну взаємодію з військовими та залишиться на своїй посаді.

"Вважаю, що Резнікова не звільнять. Я час від час спілкуюся із військовими, то він їх задовольняє. Там є взаємодія. Є певні претензії, але механізм працює. І змінювати щось під час війни – це недоцільно. Резніков залишається", - додав він.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков учора з питання харчових закупівель виступив на комітеті ВРУ з питань оборони нацбезпеки та розвідки, продемонструвавши депутатам усі контракти з постачальниками МОУ та пояснивши механізм ціноутворення.

Після цього, депутати вирішили не утворювати тимчасову слідчу комісію щодо закупівель послуг харчування.