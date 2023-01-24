Заместитель Резникова подал в отставку после скандала с закупкой продуктов для ВСУ

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповал, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что министр обороны Украины Алексей Резников сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова об его увольнении с должности заместителя министра обороны Украины и обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров Украины.

"Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания", - говорится в сообщении Минобороны.

Там подчеркивают, что, несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла.

"Министерство обороны Украины считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность в ходе дополнительных уточнений и возможных расследований. И это та философия, которую исповедует команда Минобороны", - отмечают в ведомстве.

В Минобороны сообщают, что с момента назначения Шаповалов работал на участке с максимальной ответственностью, где проблемы накапливались десятилетиями. Ему удалось не только наладить текущую работу в критических условиях войны, когда армия увеличилась в разы, но и реализовать ряд реформ.

"Проведена демонополизация услуги питания ВСУ. Многомиллиардный рынок стал более прозрачным и устойчивым к стрессам. Уничтожены монополии в секторе обеспечения горюче-смазочными материалами, где зависимость по отдельным позициям от одного поставщика была тотальной. Теперь этой уязвимости нет", - уверяют в Минобороны.

Сейчас в резервах ВСУ – четверть миллиона бронежилетов и более 150 тыс. шлемов. На складах сотни тысяч комплектов зимней и летней формы и других предметов вещевого обеспечения.

Также в рамках реформы закупок Минобороны создано агентство для обеспечения тыловых потребностей.

"Минобороны следует принципу нулевой толерантности к коррупции, с уважением относится к демократическому контролю и обеспечит абсолютную прозрачность для проведения любых проверок уполномоченными органами", - подытожили в ведомстве.

Напомним, недавно СМИ сообщили о возможной коррупционной схеме в Минобороны. Ее суть в том, что из-за непрозрачных закупок через фирму-прокладку продукты питания для ВСУ покупают по сильно завышенным ценам, а разницу оставляют себе, таким образом наживаясь на военных.

В свою очередь Министерство обороны назвало эту информацию манипуляцией и намерено обратиться в Службу безопасности. Кроме того, глава ведомства Алексей Резников впоследствии объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ.

Также 23 января Резников выступил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки по ситуации с закупками услуг питания для военнослужащих. Нардепы решили не рекомендовать его отставку.