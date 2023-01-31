Минобороны будет публиковать закупочные цены топлива и питания еще до изменений на Prozorro - Резников

Министерство обороны намерено вернуть общественный контроль над закупками вещевого имущества, горюче-смазочных материалов и питания с учетом ограничений военного положения. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Алексей Резников.

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Он подчеркнул, что главным приоритетом для его ведомства является обеспечение непрерывности и качества питания, но оно все же должно найти баланс со стремлением общества видеть прозрачные процессы и контролировать их.

"Проведены очень содержательные разговоры в двух парламентских комитетах, получены рекомендации народных депутатов. Я поддержал инициативу депутатов найти способ открыть часть оборонных закупок во время войны для надлежащего контроля над публичными финансами", - отметил Резников.

По его словам, он дал поручение провести анализ закупочных цен и процесса их формирования; снизить срок контракта с поставщиками; а также разработать новые подходы, включающие механизмы прозрачности и подотчетности, перехода к меню (рационам) с сохранением продуктового разнообразия, публикацию цен и так далее.

"Мы применим эти инструменты для повышения прозрачности закупок не только для питания, но и для вещевого имущества, ГСМ. Сейчас производим проверку цен по всей номенклатуре", - отметил министр.

Резников заявил, что будет лично контролировать выполнение этого плана и докладывать гражданскому обществу о прогрессе и результатах. Он сообщил, что в настоящее время в Минобороны введено внутреннее правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Министерства экономики и рыночными ценами.

"На сайте Минобороны (впоследствии, когда будет создана такая возможность – и на Prozorro) мы будем обнародовать по факту заключенного контракта: 1) номер и дату заключения (для идентификации), 2) цену за единицу, 3) ссылку на публичные технические условия закупки (на сайте МО или в общем доступе для ГСМ, частично для питания и так далее)", - пообещал также министр.

Кроме того, он заявил, что ожидает помощи международных партнеров, депутатов, журналистов, институтов гражданского общества и экспертов в поиске упомянутого баланса между оперативностью, непрерывностью предоставления услуг или снабжения товарами, безопасностью и защитой информации с одной стороны и прозрачностью и подотчетностью с другой.

По этому поводу министр обратился к комитету Рады по национальной безопасности, обороне и разведке и комитету по антикоррупционной политике относительно проведения совместного совещания относительно механизмов изменений закупок, подотчетности и гражданского демократического контроля.

Также Резников сообщил, что 30 января подписал более 20 приглашений, адресованных различных организациям, специализирующимся на антикоррупционной деятельности, отдельным представителям СМИ, ведущим расследования, и экспертам по оборонным реформам с предложением провести совместную встречу и обсудить необходимые шаги.

"Здесь нужны общие усилия. Ведь цели у нас общие – защита страны и построение государства без коррупции... Убежден, что совместными усилиями мы сможем построить действенный механизм, который заложит основы для будущей прозрачной, подотчетной и надежной и защищенной системы обеспечения армии", – подчеркнул глава ведомства.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмигаль накануне поручил разработать обновленную систему закупок для армии, которая сбалансирует соблюдение секретности и требования публичного контроля.

В частности, он инициировал создание рабочей группы под председательством первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко, которая должна рассмотреть возможность создания отдельного раздела в электронной системе публичных закупок Prozorro для военных нужд с обязательной публикацией цен на продукты и товары.