Шмигаль доручив розробити оновлену систему закупівель для армії з публікацією цін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити оновлену систему закупівель для армії, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Таке рішення було прийнято за результатами наради з Міністерством оборони, Міністерством економіки, Державною аудиторською службою, Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань.

Для реалізації цього завдання Шмигаль ініціював створення робочої групи під головуванням першого віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко.

Група має розглянути питання можливості створення окремого розділу в електронній системі публічних закупівель Prozorro для військових потреб. За словами очільника уряду, обов'язковим елементом нової системи має стати публікація цін на продукти й товари.

Нагадаємо, що скандал довкола закупівель Міноборони виник через публікацію 21 січня видання "Дзеркало тижня", яке посилалося на угоду про закупівлю продуктів для військовослужбовців за цінами у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах.

В Міністерстві оборони ж назвали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і пригрозили звернутися до Служби безпеки України. Міністру Олексію Резнікову довелося звітувати з цього приводу перед комітетом Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, але нардепи вирішили не рекомендувати його відставку.

Втім, скандал все ж призвів до звільнення його заступника Вячеслава Шаповалова, а також директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького.

В свою чергу, Національне антикорупційне бюро заявило, що і до розголосу у ЗМІ взялося розслідувати можливі зловживання Міністерства оборони при закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців.