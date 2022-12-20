- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
До бюджету України надійшли $2 мільярди від США
До Державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $2 мільярди з Цільового фонду Світового банку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд дол. США. Кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
Залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"З перших днів злочинного вторгнення РФ в Україну, Сполучені Штати підтримують нас на всіх можливих напрямах, в тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів. Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Загалом, після початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки вже 12 млрд дол. США у формі грантів. Таким чином, Сполучені Штати Америки є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.
Зазначимо, 3 грудня Україна отримала першу частину гранту у розмірі 1,5 млрд доларів від США з Цільового фонду Світового банку.
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі 24 листопада підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 мільярда доларів.