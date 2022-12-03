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Україна отримала перші $1,5 млрд гранту від США
Україна отримала першу частину гранту у розмірі 1,5 млрд доларів від США з Цільового фонду Світового банку.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
"До Державного бюджету України надійшла частина гранту у розмірі 1,5 млрд доларів США. Це перший транш грантових коштів з 4,5 млрд доларів США, які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги. Зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі 24 листопада підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 мільярда доларів.