Украина получила первые $1,5 млрд гранта от США

Украина получила первую часть гранта в размере 1,5 млрд долларов от США из Целевого фонда Всемирного банка.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"В Государственный бюджет Украины поступила часть гранта в размере 1,5 млрд долларов США. Это первый транш грантовых средств из 4,5 млрд долларов США, предоставленных Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что привлеченные средства от Целевого фонда многих доноров будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи. В частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг, поддержку малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи 24 ноября подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 миллиарда долларов.