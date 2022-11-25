Украина получит грант на $4,5 миллиарда от Всемирного банка

Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи 24 ноября подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Эти грантовые средства предоставлены Соединенными Штатами Америки и направлены в Целевой фонд многих доноров как третьего дополнительного финансирования в рамках Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

"Мы благодарны Правительству Соединенных Штатов Америки и команде Всемирного банка за длительное сотрудничество, финансовую поддержку и солидарность с Украиной. Указанные грантовые средства являются очередным весомым вкладом в финансирование неотложных потребностей для нашей страны. Это позволит нам и дальше обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсий выплат и пособие для внутренне перемещенных лиц в условиях борьбы с агрессором", – отметил во время подписания Соглашения Марченко.

Привлечены грантовые средства от Целевого фонда многих доноров в размере 4,5 млрд дол. США будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.

Также сообщается, что на сегодняшний день в Украине внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 6,3 млрд дол. США и 1,441 млрд. евро, из них грант 5,8 млрд. дол. США.

Эти средства направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, а также оплаты медицинских услуг по программе медицинских гарантий как на национальном, так и на региональном уровнях.

Напомним, Европарламент в четверг, 24 ноября, одобрил пакет финансовой помощи для Украины на сумму 18 миллиардов евро на 2023 год. Эти средства покроют примерно половину от 3-4 миллиардов евро ежемесячного финансирования, которое потребует Украина в 2023 году.