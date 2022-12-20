В бюджет Украины поступило $2 миллиарда от США

В Государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере $2 миллиарда из Целевого фонда Всемирного банка.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что это уже второй транш по гранту общим размером 4,5 млрд дол. США. Денежные средства предоставлены Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка, в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской сферы, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

"С первых дней преступного вторжения РФ в Украину, Соединенные Штаты поддерживают нас на всех возможных направлениях, в том числе предоставляя финансовую помощь для госбюджета в форме грантов. Такая помощь чрезвычайно важна, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, а еще не увеличивает дальнейшую долговую нагрузку на госбюджет", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Всего после начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от Соединенных Штатов Америки уже 12 млрд дол. США в форме грантов. Таким образом, Соединенные Штаты Америки являются самым большим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году.

Напомним, 3 декабря Украина получила первую часть гранта в размере 1,5 млрд долларов от США из Целевого фонда Всемирного банка.

Ранее министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи 24 ноября подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 миллиарда долларов.