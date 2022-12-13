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Экономика
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Украина получила 100 млн евро кредита от Франции

Украина получила 100 млн евро кредита от Франции

Украина получила 100 млн евро кредита на льготных условиях от Французского агентства развития.

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Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Средства направлены в общий фонд Государственного бюджета для финансирования первоочередных расходов, в частности социальных и гуманитарных.

Кредит предоставляется на льготных условиях: процентная ставка составляет 1,04% годовых, а окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком более 5 лет со дня заключения кредитного договора).

Общая сумма прямой бюджетной поддержки от Франции с 24 февраля 2022 года составляет $432 млн.

Подписание Соглашения о предоставлении Украине кредита в размере до 100 млн евро от Французского агентства развития между Министром финансов Украины Сергеем Марченко и Министром экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мером состоялось 28 ноября.

Напомним, что послы ЕС одобрили выделение Украине 18 млрд евро.