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Украина получила 100 млн евро кредита от Франции
Украина получила 100 млн евро кредита на льготных условиях от Французского агентства развития.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Средства направлены в общий фонд Государственного бюджета для финансирования первоочередных расходов, в частности социальных и гуманитарных.
Кредит предоставляется на льготных условиях: процентная ставка составляет 1,04% годовых, а окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком более 5 лет со дня заключения кредитного договора).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Общая сумма прямой бюджетной поддержки от Франции с 24 февраля 2022 года составляет $432 млн.
Подписание Соглашения о предоставлении Украине кредита в размере до 100 млн евро от Французского агентства развития между Министром финансов Украины Сергеем Марченко и Министром экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мером состоялось 28 ноября.
Напомним, что послы ЕС одобрили выделение Украине 18 млрд евро.