США отправили Украине первую партию энергетического оборудования

Соединенные Штаты отправили Украине первую часть энергетической помощи с оборудованием на сумму около 13 миллионов долларов.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников США.

Кроме того, один из собеседников агентства сообщил, что на этой неделе из США вылетят еще два самолета с энергетическим оборудованием для Украины.

"Россия пытается заморозить украинцев до смерти, когда мы вступаем в зиму. Наша стратегия сейчас в первую очередь состоит в том, чтобы помочь Украине оградить себя от этих преднамеренных атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру, потому что это может привести к гуманитарной катастрофе", - цитирует агентство высокопоставленного чиновника в США.

Другой американский чиновник сказал, что оборудование вылетело из военной базы США. Первый транш является частью помощи в размере 53 миллионов долларов, объявленной в ноябре после того, как Украина заявила, что ей нужны трансформаторы и генераторы, а также системы ПВО.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 29 ноября заявил, что власти Соединенных Штатов в свете продолжающихся атак России на энергетическую инфраструктуру Украины выделят еще более 53 миллионов долларов на приобретение критически важного электрооборудования.