США відправили Україні першу партію енергетичного обладнання

Сполучені Штати відправили Україні першу частину енергетичної допомоги з обладнанням на суму близько 13 мільйонів доларів.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на посадовців США.

Крім того, один із співрозмовників агентства повідомив, що цього тижня із США вилетять це два літаки з енергетичним обладнанням для України.

"Росія намагається заморозити українців до смерті, коли ми вступаємо в зиму. Наша стратегія зараз у першу чергу полягає в тому, щоб допомогти Україні захистити себе від цих попередніх нападів на громадянську енергетичну інфраструктуру, тому що це може призвести до гуманітарної катастрофи", - цитує агентство високопоставленого чиновника США.

Інший американський посадовець сказав, що обладнання вилетіло з військової бази США. Перший транш є частиною допомоги в розмірі 53 мільйонів доларів, оголошеної у листопаді після того, як Україна заявила, що їй потрібні трансформатори та генератори, а також системи ППО.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен 29 листопада заявив, що влада Сполучених Штатів у світлі атак Росії на енергетичну інфраструктуру України виділить ще більш як 53 мільйони доларів на придбання критично важливого електрообладнання.