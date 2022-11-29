Країни НАТО засудили атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України, запевнивши її у продовженні допомоги

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО в рамках саміту організації, що проходить у Бухаресті, виступили зі спільною заявою, в якій запевнили в подальшій підтримці України.

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У ньому представники країн альянсу підкреслюють, що вторгнення Росії в Україну, що триває, несе загрозу євроатлантичній безпеці, миру і процвітанню, а сама РФ несе повну відповідальність за цю війну, яка є грубим порушенням міжнародного права і принципів Статуту ООН.

Підписанти заяви вказали, що всі особи, відповідальні за військові злочини, включаючи сексуальне насильство в умовах конфлікту, мають бути притягнуті до відповідальності, а також засудили всіх, хто активно сприяє агресивній війні Росії проти України, зокрема, Білорусь.

"Агресія Росії, у тому числі її наполегливі та безсовісні напади на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, позбавляє мільйони українців основних соціальних послуг. Це вплинуло на глобальні запаси продовольства та поставило під загрозу найбільш уразливі країни та народи світу. Неприйнятні дії Росії, у тому числі гібридні дії, енергетичний шантаж і безрозсудна ядерна риторика підривають заснований на правилах міжнародний порядок", - наголошується в заяві.

Міністри також висловили повну солідарність з урядом та народом України у їхніх діях щодо захисту своєї країни, віддали шану всім загиблим та запевнили у відданності незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України та невизнанню незаконних рішень Росією про анексію українських територій.

"Ми продовжуватимемо і ще більше посилюватимемо політичну та практичну підтримку України, оскільки вона продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність та наші спільні цінності від російської агресії, і продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки це необхідно", - вказали вони.

У цьому контексті зазначено, що НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами, включаючи міжнародні організації, зокрема Європейський Союз, а також країнами-однодумцями.

"Спираючись на надану досі підтримку, ми зараз допоможемо Україні зміцнити її стійкість, захистити свій народ та протистояти кампаніям дезінформації та брехні Росії. Союзники допомагатимуть Україні, оскільки вона відновлює свою енергетичну інфраструктуру та захищає свій народ від ракетних атак", - йдеться у повідомленні. у заяві.

Країни альянсу також підтвердили рішучість підтримувати довгострокові зусилля України на шляху її повоєнного відновлення та реформ, щоб країна могла забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє, модернізувати свій оборонний сектор, зміцнити довгострокову оперативну сумісність "і стримати майбутню агресію".

"Ми продовжуватимемо зміцнювати наше партнерство з Україною в міру просування її євроатлантичних устремлінь... Ми підтверджуємо рішення, ухвалені нами на Бухарестському саміті 2008 року, і всі наступні рішення щодо Грузії та України", - наголошується в документі.

Крім цього, глави МЗС країн НАТО висловили солідарність із Польщею у зв'язку з інцидентом 15 листопада, що призвів до загибелі на її прикордонній з Україною території людей внаслідок ракетних ударів Росії по Україні.

"Ми засуджуємо жорстокість Росії щодо цивільного населення України, а також порушення прав людини, такі як насильницька депортація, тортури та варварське поводження з жінками, дітьми та особами, які знаходяться у вразливому становищі", - йдеться також у заяві.

Учасники зустрічі також підтвердили прихильність до підготовки, стримування та захисту від ворожих нападів на критично важливу інфраструктуру країн-союзниць, наголосивши, що "будь-який напад на союзників зустріне єдину й рішучу відповідь".

Також вони засудили тероризм у всіх його формах і проявах і висловили солідарність із Туреччиною, яка "оплакує загибель людей внаслідок нещодавніх жахливих терористичних атак".

Зазначимо, що в засіданні глав МЗС держав-членів НАТО брав участь і український міністр Дмитро Кулеба. Крім того, були представлені і Фінляндія зі Швецією як країни, запрошені приєднатися до альянсу.