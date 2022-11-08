Кількість депортованих окупантами українських дітей перевищила 10 тисяч - ОП

У списку депортованих до Росії чи примусово переміщених знаходяться вже понад 10,5 тисячі українських дітей. Крім того, за час повномасштабної війни з Росією 430 дітей загинули, 827 зазнали поранень, а принаймні 260 зникли безвісти.

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Про це повідомила на засіданні Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей радник-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, повідомляє президентська пресслужба.

На заході під головуванням керівника ОП Андрія Єрмака Герасимчук також повідомила про початок діалогу з іншими міжнародними організаціями та світовими майданчиками щодо сприяння у встановленні даних про дітей, які були депортовані чи вивезені до Росії й на тимчасово окуповані території.

"РФ і далі скоює свої злочини, пов’язані з українськими дітьми. Триває вивезення дітей. На жаль, через дуже пасивну позицію міжнародних організацій, зокрема МКЧХ, ми сьогодні не маємо змоги зафіксувати точну цифру, скільки й де перебуває наших дітей", – вказав при цьому Єрмак.

Очільник офісу констатував, що Україна самостійно та у співпраці з міжнародними партнерами намагається отримати вичерпну інформацію щодо українських дітей: лише через портал "Діти війни" надходять тисячі повідомлень про примусове переміщення чи депортацію неповнолітніх громадян України.

Єрмак закликав присутніх на зустрічі представників влади активізувати свою діяльність, а також налагоджувати співпрацю з міжнародними гуманітарними організаціями, омбудсменами та урядами інших країн з метою їхнього долучення до місії з повернення українських дітей додому.

На його переконання, у цьому питанні Україна, зокрема, може розраховувати на допомогу Організації Об’єднаних Націй, яка може підтримати створення нових майданчиків.

Міністр з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук зі свого боку поінформувала, що на цей час Україні вдалося повернути лише 96 дітей, із яких 69 – із території Росії, а 27 – із окупованих територій Донецької та Луганської областей.

В свою чергу, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що примусова депортація дітей є прямою ознакою геноциду, і розповів, що представники країн Євросоюзу та його колеги з інших країн цікавляться долею депортованих до РФ українських дітей та розв’язанням питання їх повернення і готові сприяти у встановленні інформації щодо таких дітей.

"За результатами наради було ухвалено рішення запросити на засідання Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, послів доброї волі цієї організації, послів країн "Великої двадцятки", омбудсменів тощо", - додають в ОП.

Єрмак також висловив переконання, що питання повернення додому маленьких українців потрібно порушувати на найвищих рівнях, зокрема необхідно ініціювати його обговорення на майданчику саміту G20.