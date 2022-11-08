Количество депортированных оккупантами украинских детей превысило 10 тысяч - ОП

В списке депортированных в Россию или принудительно перемещенных находятся уже более 10,5 тысячи украинских детей. Кроме того, за время полномасштабной войны с Россией 430 детей погибли, 827 получили ранения, а как минимум 260 пропали без вести.

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Об этом сообщила на заседании Координационного совета по защите и безопасности детей советник-уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, сообщает президентская пресс-служба.

На мероприятии под председательством руководителя ОП Андрея Ермака Герасимчук также сообщила о начале диалога с другими международными организациями и мировыми площадками о содействии в установлении данных о детях, депортированных или вывезенных в Россию и на временно оккупированные территории.

"РФ и далее совершает свои преступления, связанные с украинскими детьми. Продолжается вывоз детей. К сожалению, из-за очень пассивной позиции международных организаций, в частности МККК, мы сегодня не имеем возможности зафиксировать точную цифру, сколько и где находится наших детей", – указал при этом Ермак.

Глава офиса констатировал, что Украина самостоятельно и в сотрудничестве с международными партнерами пытается получить исчерпывающую информацию относительно украинских детей: только через портал "Дети войны" поступают тысячи сообщений о принудительном перемещении или депортации несовершеннолетних граждан Украины.

Ермак призвал присутствующих на встрече представителей власти активизировать свою деятельность, а также налаживать сотрудничество с международными гуманитарными организациями, омбудсменами и правительствами других стран с целью их присоединения к миссии по возвращению украинских детей домой.

По его убеждению, в этом вопросе Украина может рассчитывать на помощь Организации Объединенных Наций, которая может поддержать создание новых площадок.

Министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук со своей стороны проинформировала, что в настоящее время Украине удалось вернуть только 96 детей, из которых 69 – с территории России, а 27 – с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что принудительная депортация детей является прямым признаком геноцида, и рассказал, что представители стран Евросоюза и его коллеги из других стран интересуются судьбой депортированных в РФ украинских детей и решением вопроса их возвращения и готовы оказывать содействие в установлении информации о таких детях.

"По результатам совещания было принято решение пригласить на заседание Координационного совета по защите и безопасности детей генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, послов доброй воли этой организации, послов стран "Большой двадцатки", омбудсменов и так далее", - добавляют в ОП.

Ермак также выразил убеждение, что вопрос возвращения домой маленьких украинцев нужно поднимать на самых высоких уровнях, в частности, необходимо инициировать его обсуждение на площадке саммита G20.