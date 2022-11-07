Оккупанты массово вывозят в РФ детей из интернатов Херсонской области - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины фиксируют продолжение вывоза оккупантами мирных жителей из Херсонской области на территорию России. Об этом говорится в его вечерней сводке.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Так, по имеющейся информации, из психоневрологического дома-интерната в поселке Днепряны Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью. Кроме того, к принудительной эвакуации в Московскую область готовят детей и персонал Алешковского детского дома-интерната.

Также сообщается, что из Каховки перемещены пациенты пансионата для пожилых людей, а на территории этого заведения оккупанты разместили личный состав.

"Оккупационные власти Херсонской области с целью принуждения к выезду за пределы региона принимают меры по искусственному созданию неприемлемых для проживания условий местным жителям, отключают электроснабжение и связь", - описывают в Генштабе.

По его данным, российские военнослужащие не прекращают мародерство и грабеж местного населения и объектов инфраструктуры, продолжается вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения на территорию РФ.

"Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 6 ноября текущего года в городе Голая Пристань уничтожены запасы топлива оккупантов", - говорится также в сообщении.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу девять ударов. Поражены шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также три позиции средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет Су-25.

В свою очередь, украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад боеприпасов оккупантов.