Воспитанников детдома в Херсонской области депортировали в Крым - омбудсмен

Воспитанников Олешковского детского дома интерната от 9 до 17 лет незаконно вывезли в Клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе.

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Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Оккупационные власти Херсонщины продолжает нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым", - отметил он .

Омбудсмен обратился в правоохранительные органы по этому факту для фиксации очередного преступления России.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины инициирует перед правоохранительными органами Украины открытие уголовного производства против уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за незаконного усыновления им украинского ребенка, который был похищен в Мариуполе Донецкой области.