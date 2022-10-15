Оккупанты вывозят детей из Энергодара в РФ

Детей из временно захваченного Энергодара вывозят в Краснодарский край, в РФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Городской голова отметил, что оккупанты и коллаборанты Энергодара отправляют детей "на отдых" в краснодарский край в РФ. При этом нет уверенности, что детей вернут домой.

"Несмотря на значительное обострение ситуации на фронте, в частности на Херсонском направлении, сегодня оккупанты и коллаборанты Энергодара отправляют детей "на отдых" в Краснодарский край в РФ. И можно только догадываться, что происходит в сознании тех родителей, которые во время полномасштабной войны готовы расставаться с своими детьми и собственноручно отсылают их не просто в неизвестность, а в страну-террориста. Откуда уверенность, что ваши дети вернутся домой?", - подчеркнул он.

По его словам, в любой момент линия фронта на Херсонском, а следом и на Запорожском направлениях может быть перерезана. Потому интенсивные бои просто заблокируют все пути назад.

Орлов добавил, что доверяя жизнь своих детей террористам, нужно немного задумываться о возможных последствиях.

Напомним, что Украине удалось вернуть 37 депортированных российскими оккупантами детей. В конце августа их принудительно вывезли из Харьковской области в российскую деревню Кабардинка (возле Геленджика), несмотря на то что у всех есть родители.