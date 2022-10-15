Окупанти вивозять дітей з Енергодара до РФ

Дітей із тимчасово захопленого Енергодара вивозять у Краснодарський край, РФ.

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Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Міський голова зазначив, що окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей "на відпочинок" до краснодарського краю в РФ. При цьому немає впевненості, що дітей повернуть додому.

"Попри значне загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку, сьогодні окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей "на відпочинок" до краснодарського краю в РФ. І можна тільки здогадуватися, що відбувається в свідомості тих батьків, які під час повномасштабної війни готові розлучатися зі своїми дітьми, та власноруч відсилають їх не просто в невідомість, а до країни-терориста. Звідки впевненість, що ваші діти повернуться додому?", - наголосив він.

За його словами будь-якої миті лінія фронту на Херсонському, а слідом і на Запорізькому напрямках може бути перерізана. Тому інтенсивні бої просто заблокують всі шляхи назад.

Орлов додав, що довіряючи життя своїх дітей терористам, треба трохи замислюватися про можливі наслідки.

Нагадаємо, що Україні вдалося повернути 37 депортованих російськими окупантами дітей. Наприкінці серпня їх примусово вивезли з Харківської області до російського селища Кабардінка (біля Геленджика), попри те що в усіх є батьки.