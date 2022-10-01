Кількість загиблих через війну в Україні дітей перевищила 400

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, принаймні 399 дітей загинуло та понад 783 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Такі дані станом на ранок 1 жовтня повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Натомість вони не враховують дані про дітей, загиблих внаслідок обстрілу цивільної колони між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом Харківської області. За офіційними даними, з 24 загиблих 13 були дітьми.

При цьому в ОГП підкреслюють, що вищевказані цифри щодо постраждалих за час війни дітей не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.

Найбільше ж дітей загинули чи були поранені у Донецькій області - таких встановлено 402, в Харківській - 232, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 29.

Останніми було враховано двох дітей віком 10 та 14 років, що загинули 30 вересня внаслідок ракетного обстрілу гуманітарної колони автомобілів в Запоріжжі, та 3-річну поранену тоді ж дівчинку.

Крім того, 30 вересня через обстріл окупантами Миколаєва отримала поранення 17-річна дівчина, а вже ніч на 1 жовтня внаслідок обстрілу цього ж міста було травмовано 3-місячне немовля.

Також в ОГП інформують, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.

Зазначимо при цьому, що за даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, станом на 26 вересня було відомо про загибель через війну в Україні 157 дівчат і 190 хлопчиків, а також 35 дітей, стать яких ще не вдалось встановити. Загалом же з 24 лютого загинули принаймні 5996 мирних мешканців, зокрема 2334 чоловіки, 1605 жінок та 1675 дорослих невстановленої статі.